صورة من ناسا تظهر “بحرا من الكثبان الرملية” السحري على المريخ!

أصدرت وكالة ناسا يوم الخميس صورة مذهلة لـ”بحر”من الكثبان الرملية على سطح المريخ.

كما تُظهر الخطوط المنحوتة بالرياح المحيطة بالغطاء القطبي الشمالي للمريخ.

وقالت ناسا إن الجزء الذي التُقط في الصورة يمثل منطقة يبلغ عرضها 31 كيلومترا. ومع ذلك، فإن بحر الكثبان الرملية يغطي بالفعل مساحة كبيرة مثل تكساس.



وتمثل الألوان في الصورة درجات الحرارة. وكتبت وكالة الفضاء الأمريكية أن اللون الأزرق يمثل أجواء أكثر برودة، وظلال اللون الأصفر تشير إلى “كثبان دافئة بالشمس”.

وكتبت ناسا أن الصورة مكونة من مجموعة من الصور التي التُقطت بواسطة أداة نظام التصوير الحراري على المركبة المدارية Mars Odyssey.

والتُقطت الصور خلال الفترة من ديسمبر 2002 إلى نوفمبر 2004، وأُصدرت للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لـOdyssey، وهي مركبة فضائية آلية تدور حول المريخ وتستخدم مصورا حراريا لاكتشاف أدلة على وجود الماء والجليد على الكوكب.

وأطلقت في عام 2001، ما يجعلها أطول مركبة فضائية تعمل على المريخ في التاريخ.

المصدر: روسيا اليوم