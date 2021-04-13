مصر تسجل 818 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة- وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة المصرية الثلاثاء، أنها سجلت 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس حتى يوم الإثنين هو 211307 من ضمنها 159999 حالة تماثلت للشفاء و12487 وفاة”.

واعتمدت مصر أربعة لقاحات بشكل طارئ وهو سينوفارما الصيني، واسترازينكا الكوري ونظيره الهندي و”سبوتنيك في” الروسي، وبدأت وزارة الصحة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في توفير اللقاح للأطقم الطبية، كما بدأت قبل أيام في إتاحة اللقاح للمواطنين، وفق ترتيب أولويات يستهدف الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في المرحلة الأولى.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

المصدر: وكالة سبوتنيك