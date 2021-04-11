كورونا في غزة.. تسجيل 6 حالات وفاة و1479 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الاحد، تسجيل ست حالات وفاة وإصابة 1479بفيروس كورونا المستجد داخل محافظات القطاع، خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة بغزة، موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنها سجلت حالات تعافي 712 حالة جديدة من مصابي كورونا.

وأكدت أن اجمالي تراكمي للمصابين من الفيروس بلغ 81523 إصابة، فيما وصل أعاد اجمالي الحالات النشطة 19130 حالة، والمتعافين 61716 حالة، الوفيات 677 حالة وفاة.

وصل اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 379 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 274 حالة، وفق بيان الموجز اليومي.

وأشارت إلى أنها اجرت 3849 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، في وصل اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص.

ولفتت إلى أن اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 31097 شخص.

المصدر: فلسطين اليوم