الخارجية الأمريكية: من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام وربما الأسبوع القادم

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أنه من المتوقع استئناف محادثات إيران في فيينا خلال أيام، وربما الأسبوع القادم.

ورجحت أن يعود المبعوث الأمريكي إلى بلاده مع توقف المحادثات في مطلع الأسبوع.

وفي حين ردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس وصف المحادثات بأنها “بناءة” وقال للصحفيين “مع ذلك، يجب ألا نسمح للتوقعات بأن تتجاوز ما نحن عليه الآن”.

وعقدت إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 2015 النووي الإيراني، يوم الجمعة الماضي، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في إحياء الصفقة النووية التي خرجت منه أمريكا في عهد ترامب.

المصدر: رويترز