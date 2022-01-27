الخارجية الأمريكية تحث الاميركيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات وتشير إلى تهديدات من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 27 2022 - 18:08

الخارجية الأمريكية تحث الاميركيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات وتشير إلى تهديدات من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة

منذ 39 mins 27 January، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

للإطلاع على أبرز المحطات في حياة سيد شهداء محور المقاومة الحاج قاسم سليماني..
محطات الشهيد قاسم سليماني

إغلاق تصفح