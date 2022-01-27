الخارجية الأمريكية تحث الاميركيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات وتشير إلى تهديدات من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2022 - 18:08
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الثلوج تغطي المرتفعات اللبنانية والمناطق الجبلية ابتداء من 800 متر وآليات وزارة الأشغال والجيش تعمل على فتح الطرق
وزارة الأشغال: آليات الوزارة تعمل ليلا نهارا وستبقى دائما على جهوزية مطلقة لمنع قطع الطرق بواسطة الثلوج أو المياه
وزارة الأشغال تهيب بالمواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بالارشادات التي تصدرها قوى الأمن الداخلي قبل سلوك الطرق الجبلية
مجلس الوزراء اللبناني يستأنف دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
وزير الاقتصاد أمين سلام: سنلاحق كل من يستغل الظروف الصعبة للناس ويحتكر المازوت ويخزنه ويرفع أسعاره
وزير الطاقة وليد فياض: تجاوزات كثيرة يرتكبها موزعو المازوت ببيعهم المادة بأسعار عالية والحصول على عمولات
رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: من المؤسف أن يتم اجبار الرئيس سعد الحريري على الانسحاب من العمل السياسي
مدير عام كهرباء زحلة أسعد نكد: نعمل على معالجة جميع الاعطال التي تسببت بها العاصفة الثلجية
إعلام العدو: إصابة جنديين من حرس الحدود جراء إطلاق نار متبادل بعد خطأ في التشخيص
قوات الاحتلال الصهيوني تهدم محلا تجاريا على مدخل قرية اللقية في النقب بزعم عدم الحصول على ترخيص
سلطات الاحتلال الصهيوني تمدد اعتقال الطفلة المقدسية نفوذ حماد حتى الثاني من شهر شباط المقبل
مكتب إعلام الأسرى: الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 27 على التوالي
جنود الاحتلال يقتحمون باحات المسجد الأقصى ويعتقلون شابا بسبب رفعه العلم الفلسطيني
النيابة العسكرية السورية: الوجود الامريكي على الاراضي السورية ليس له مسمى سوى "احتلال"
وزير الخارحية الايراني حسين امير عبداللهيان يستقبل نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ويبحث معه الشؤون المشتركة
وزير الخارجية القطري يسلم الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي دعوة لحضور قمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة
الخارجية الأمريكية: نحث الأمريكيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات
وزارة الدفاع الروسية: اكتمال نقل مقاتلات SU_35S الى بيلاروسيا ضمن عمليات تدريب للقوات الجوية الروسية
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: لا يوجد رد إيجابي من قبل واشنطن إزاء القضية الأساسية في المقترحات الروسية
لافروف: سنرسل لواشنطن ولبعض الدول الغربية استفسارا بشأن أسباب تجاهل التزاماتها المتعلقة بعدم تجزئة الأمن
الخارجية الامريكية: نفضل الحوار والدبلوماسية مع روسيا ونواصل مسار الدفاع والردع في الوقت نفسه
رئيس الوزراء الكندي: سنقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 340 مليون دولار وسنوسع وجودنا العسكري
وسائل إعلام فرنسية: السلطات الفرنسية تحقق في انفجار ثان يشتبه أنه وقع خلال رالي داكار في السعودية الشهر الماضي
الوكالة الأوروبية للأدوية تجيز استخدام عقار فايزر المضادّ لكوفيد-19
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قيادة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخي كروز مفترضين
السلطات الأميركية تعلن توقيف ما يقرب من 180 ألف مهاجر كانوا يحاولون دخول البلاد من المكسيك العام الماضي
انقطاع واسع للتيار الكهربائي في كازاخستان وقرغيزستان واوزبكستان بسبب حادث في منظومة الطاقة التي تربط دول آسيا الوسطى
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة أمام المركبات ذات الدفع الرباعي أو تلك المجهزة بسلاسل معدنية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
للتسجيل في برنامج دعم "البطاقة التمويلية" للاسر الفقيرة عبر الرابط daem.impact.gov.lb او الاتصال على الرقم 1747 في مهلة اقصاها 31 كانون الثاني
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الخارجية الأمريكية تحث الاميركيين على إعادة النظر في أي خطط للسفر إلى الإمارات وتشير إلى تهديدات من هجمات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة
منذ 39 mins
27 January، 2022
عاجل
الخارجية الأمريكية
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