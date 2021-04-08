الصحة الايرانية: تسجيل 22586 اصابة و 185 وفاة جديدة بكورونا

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة، تسجیل 22 الاف و586 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و6 الاف و934 شخصا ويكون 4 الاف و221 شخصا في وضع حرج.

واعلنت ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و684 الفا و570 شخصا لغایة الآن. كما ان 13 مليونا و412 الفا و327 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” في انحاء البلاد حتی الان.