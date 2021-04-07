مكتب إعلام الأسرى : قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة المحتلة، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 7 2021 - 09:20

مكتب إعلام الأسرى : قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة المحتلة، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 21 mins 7 April، 2021
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