مكتب إعلام الأسرى : قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة المحتلة، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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مكتب إعلام الأسرى : قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من الضفة المحتلة، بعد مداهمة منازلهم فجر اليوم (المركز الفلسطيني للاعلام)
منذ 21 mins
7 April، 2021
اعتقال فلسطينيين
الضفة الغربية
العدو الصهيوني
فلسطين
مركز اعلام الاسرى
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