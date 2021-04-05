“تجمع العلماء”: للتوافق بين المسؤولين وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية

هنأ “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان اللبنانيين عموما بالأعياد والمسيحيين خصوصا. وقال إن “وتيرة الاتصالات سترتفع مع انتهاء فترة الأعياد على خط التأليف وفق المبادرة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، للتوصل إلى أرضية توافقية مشتركة بين الأفرقاء”.

وأمل التجمع “بالخروج من المأزق والتوصل إلى صيغة توافقية بين المسؤولين تؤمن تشكيل حكومة إنقاذ وطنية يتخلون فيها عن المطالب والمصالح الشخصية لصالح مصلحة الوطن العليا من دون رعاية خارجية”، وتابع “المطلوب استقلال ناجز يعتمد فيه لبنان على إمكاناته الذاتية ويقدم مصالحه على مصالح الآخرين”.

وطالب التجمع “رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الطبقات الفقيرة من جشع التجار واعتماد البطاقة التموينية، بدلا من الدعم المباشر الذي لا يستفيد منه سوى المحتكرين وتجار السوق السوداء”.

كما دعا التجمع إلى “تفعيل المجلس الأعلى السوري – اللبناني وإقامة حوار مباشر بين الدولتين اللبنانية والسورية لمعالجة المواضيع العالقة كافة وعلى رأسها الحدود البحرية وتجارة الترانزيت والتجارة البينية ومشكلة النازحين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام