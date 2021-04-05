المبرات تطلق المرحلة الثالثة من مبادراتها الانسانية: تعبئة 30 ألف قارورة غاز للأسر المحتاجة

أطلقت محطات الأيتام التابعة لجمعية المبرات الخيرية مبادرتها حيال الأسر المحتاجة، استكمالا لما بدأته مع أصحاب السيارات العمومية والفانات ضمن برنامج دعم العائلات والأسر الأكثر حاجة.

وفي بيان صادر عن إدارة شركات محطات الأيتام للمحروقات، أعلنت الشركة “انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرتها الإنسانية حيال أهلنا في هذه الظروف الصعبة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بعد إنجاز المرحلة الأولى وتوزيع قسائم بنزين على 3166 سائق سيارة عموميا والمرحلة الثانية التي استفاد منها ما يقارب 3000 صاحب فان”.

وأضاف “تطلق محطات الأيتام المرحلة الثالثة لمبادرتها دعما للأسر المحتاجة، في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع اسعار المحروقات، في محاولة للوقوف إلى جانبهم والتخفيف عنهم”.

وتم تحديد موعد تسليم قسائم تعبئة قوارير الغاز يوم الثلاثاء 6/4/2021 من الساعة 9 صباحا حتى 3 بعد الظهر.

وأشار البيان إلى أن “المبادرة ستطال زهاء 30 الف أسرة محتاجة، وستوزع القسائم في بيروت في موقف الساحة- قرية لبنان التراثية، وفي الجنوب في محطات الأيتام في العباسية ودير الزهراني وبنت جبيل، وفي البقاع في محطتي الأيتام في علي النهري وبعلبك.

أما بالنسبة لآلية تعبئة قوارير الغاز، فأوضحت إدارة محطات الأيتام في بيانها، أن “تعبئة القوارير الفارغة ستتم في الأماكن الآتية:

– بيروت: شركة صيداكو للغاز- الأوزاعي

– الجنوب: شركة تول للغاز (تول)- شركة غاز صور (مفرق العباسية).

– البقاع: شركة صيداكو للغاز- النبي أيلا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام