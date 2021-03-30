تكتل لبنان القوي: الحلول كثيرة إذا سار الرئيس المكلف في عملية التأليف وفق الأصول – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2021 - 20:48

تكتل لبنان القوي: الحلول كثيرة إذا سار الرئيس المكلف في عملية التأليف وفق الأصول

منذ 33 mins 30 March، 2021
لبنان القوي
لبنان

دعا تكتلُ لبنان القوي الرئيسَ المكلفَ تشكيلَ الحكومةِ إلى المبادرةِ لتقديمِ صيغةٍ حكوميةٍ تستوفي شروطَ الميثاقِ والدستورِ والاختصاصِ في ضوءِ المواقفِ الداعيةِ إلى الخروجِ من المراوحةِ ومن عقدةِ العددِ ثمانيةَ عشرَ المصطنعة.

وعقبَ اجتماعه الأسبوعي إلكترونياً، أكد التكتلُ أنَ الحججَ التي جرى تسويقُها لاتهامِه بالعرقلةِ قد سقطت بعدما تأكدَ أنْ لا مطالبَ محددةً وجامدةً له كما يروَّج. وأعرب التكتلُ عن نظرته الإيجابية إزاءَ كلِّ مبادرةٍ ومقترحٍ يتقدمُ به أيُّ طرفٍ وهو يكررُ أنَ الحلولَ كثيرةٌ إذا صممَ الرئيسُ المكلفُ المضيَ في عمليةِ التأليفِ وفق الأصول.

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