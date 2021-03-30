وفد الفصائل الفلسطينية زار القوى الناصرية في طرابلس احتفاء بيوم الأرض

زار وفد من فصائل التحالف الفلسطيني في الشمال، مركز القوى الناصرية، احتفاء بمناسبة يوم الأرض ولتهنئة بافتتاح المركز في طرابلس.

وتحدث رئيس التنظيم القومي الناصري باسم القوى الناصرية درويش مراد، عن ذكرى يوم الأرض، وقال :” هو اليوم الذي قاوم فيه شعبنا العربي الفلسطيني التوسع الصهيوني بمصادرة الاف الدونمات من ارض فلسطين، وأسفرت المواجهة مع العدو الصهيوني عن سقوط ستة شهداء روت دمائهم الذكية ارض فلسطين وذلك عام 1976″، وأكد “أهمية مواصلة النضال داخل وخارج فلسطين وتوحيد البندقية الثورية لإسقاط صفقة القرن التي تسوق لها اميركا الشيطان الأكبر مستفيدة من حالة الخنوع لبعض الأنظمة العربية”.

أضاف :” يبقى امل الأمتين الإسلامية والعربية بمحور المقاومة الممتد من ايران الى سوريا ولبنان والعراق وفلسطين واليمن، لإسقاط المشروع الأميركي – الصهيوني، لم يبق أمامنا الا صوت البندقية لتحرير كامل التراب الفلسطيني، وكما قال القائد المعلم جمال عبدالناصر “ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة “.

ثم القى كلمة للفصائل الفلسطينية امين سر التحالف مسؤول فتح الانتفاضة في الشمال جلال وهبة، فاكد “أهمية استمرار النضال في ذكرى يوم الأرض، وان العدو الصهيوني يسعى الى المزيد من التوسع داخل فلسطين” ، وحيا “نضال الشعب الفلسطيني، ومحور المقاومة ودور ايران الرائد في دعم حركة المقاومة في سوريا ولبنان”، وقال :”ان استمرار النضال هو الذي سيهزم المشروع الإميركي في التطبيع مع الكيان الصهيوني، كل التحية لشهداء يوم الأرض”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام