وزارتا الإعلام والصحة أطلقتا فيديو توعويا على عملية التلقيح

أطلقت وزارتا الإعلام والصحة العامة اليوم، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووحدة إدارة مخاطر الكوارث، فيديو للتوعية على لقاح كورونا، في إطار الحملة الإعلامية التي سبق لوزارة الإعلام أن أطلقتها بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، والتي تهدف إلى مد وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات العلمية الصحيحة والدقيقة حول فيروس كورونا واللقاح.

الفيديو الذي وزعته وزارة الإعلام اليوم على تلفزيون لبنان وسائر المحطات التلفزيونية الخاصة، يتمحور حول عملية التلقيح، بهدف ضمان حسن سيرها، ويشرح دقائق الآلية التي حددتها وزارة الصحة العامة لتلقي اللقاح ويلخصها بأربع مراحل تتمثل بالتسجيل على منصة Covax أولا، على أن يلي ذلك تلقي رسالة نصية لاختيار مركز وموعد التلقيح عند وصول دور الفئة التي ينتمي إليها طالب اللقاح، ويلفت الفيديو إلى ضرورة إحضار البيانات الصحية لدى الحضور إلى مركز التلقيح بالإضافة الى تقرير طبي في حال وجود أمراض مزمنة، أضف إلى إظهار مستند التعريف المستخدم خلال عملية التسجيل.

أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة تلقي اللقاح حيث يتم التأكد من عدم وجود أية موانع طبية لتلقيه، لتبدأ بعد ذلك المرحلة الرابعة والتي هي مرحلة المراقبة التي تلي عملية التلقيح لفترة تتراوح ما بين 15 و30 دقيقة وذلك حسب الوضع الصحي لمتلقي اللقاح، على أن يتم تحديد موعد الجرعة الثانية برسالة نصية.

وينصح الفيديو متلقي اللقاح بالتبليغ عن أي آثار جانبية عن طريق المنصة أو مركز تلقي اللقاح أو عبر الخط الساخن 1214.

يذكر أن وزارة الاعلام كانت نشرت على موقعها الإلكتروني وصفحتها المخصصة لكورونا، لائحة ب 115 فيديو عن كورونا، تم إعدادها بالتعاون بين وزارتي الإعلام والصحة العامة ومديرية التوجيه في الجيش اللبناني واليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، للتصدي لجائحة كورونا عبر نشر الوعي وتقديم النصائح الطبية والإرشادات الوقائية.

يمكن مشاهدة الفيديو على الرابط التالي:

https://www.youtube.com/watch?v=klzqXyqDs70&t=29s

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام