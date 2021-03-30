الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى استقبال مهاجرين أعادتهم اليونان

دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى استئناف استقبال المهاجرين الذين تمت إعادتهم من اليونان، مشيرا إلى أنه سيخصص 276 مليون يورو لبناء مخيمات للمهاجرين في الجزر اليونانية.

ودعت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في تصريح خلال زيارتها لجزيرة ليسبوس في بحر إيجه السلطات التركية إلى “إعادة استقبال المهاجرين المعادين من اليونان بشكل عاجل”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي سيخصص 276 مليون يورو لبناء وتجديد خمسة مخيمات للمهاجرين في الجزر اليونانية”.

وشددت على أن “مسألة الهجرة يجب أن تتخذ طابعا أوروبيا، وينبغي عدم ترك الدول الواقعة عند حدود أوروبا وحيدة في إدارة هذه الأزمة”.

وتوجهت جوهانسون إلى جزيرة ليسبوس لدفع الحكومة اليونانية إلى تسريع فتح مخيمات جديدة على جزر ساموس وخيوس وكوس وليسبوس قبل الشتاء المقبل وتحسين ظروف استقبال نحو 14 ألف طالب لجوء هناك.

من جانبه، أشار وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي إلى أن بلاده “طلبت من تركيا إعادة استقبال 1450 طالب لجوء رفض طلبهم في الجزر اليونانية”.

وشددت اليونان سياسة الهجرة منذ تولي رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس السلطة في 2019.

وقد عززت الدوريات عند الحدود وسرعت درس طلبات اللجوء وخفضت من المخصصات حتى للمهاجرين الذين تقبل طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية