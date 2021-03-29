مراسل المنار:تحليق طائرات العدو الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 12:38
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مراسل المنار:تحليق طائرات العدو الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف
منذ 21 mins
29 March، 2021
خرق جوي صهيوني
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