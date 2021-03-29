مراسل المنار:تحليق طائرات العدو الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 12:38

مراسل المنار:تحليق طائرات العدو الحربية فوق البقاع الغربي على علو متوسط في هذه الاثناء وبشكل مكثف

منذ 21 mins 29 March، 2021
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