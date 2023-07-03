الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية معادية وطائرة استطلاع خرقت الأجواء اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخ 2 / 7 / 2023 الساعة 00.20، خرقت /4/ طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة مدينة جونيه واتجهت نحو الشمال الشرقي وصولًا إلى بلدة شكا ولمدة 10 دقائق، ثمّ غادرت الأجواء من فوق البحر قبالة المدينة المذكورة.

تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان”.

كما اعلنت قيادة الجيش في بيان اخر انه “بتاريخ 1 / 7 / 2023 الساعة 21.05 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية قبالة بلدة السعديات ونفذت طيرانًا دائريًّا فوق مدينة بيروت وضواحيها، وبعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 2 / 7 / 2023 عند الساعة 2.00 من فوق البحر قبالةالبلدة المذكورة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام