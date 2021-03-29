65 هزة ارتدادية من عمق البحر الادرياتيكي

تستمر الهزات الأرضية التي تضرب عمق البحر الادرياتيكي وبلغت قوتها 5.2 درجة على مقياس ريختر.

ومنذ منتصف الليل، سجل المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين (Ingv) في مدينة نابولي الواقعة على بعد 300 كلم عن الساحل الإيطالي، أكثر من 10 هزات أرضية ارتدادية، اثنتان منها بقوة 3.1 درجة في المدينة. وبلغ مجموع الهزات خلال الـ 24 ساعة الماضية 65 هزة أرضية.

وشرح المفوض في الدفاع المدني ليوناردو كوربو أن “الهزات الأرضية لم تسبب أضرارا بشرية أو مادية والسبب يعود الى أن الهزات القوية حدثت في عمق البحر الادرياتيكي”.

يذكر أن آخر زلزال قوي ضرب منطقة شمال كاتانيا على سفح جبل إتنا في صقلية كان في شهر كانون الاول 2018. وتسببت الهزات البالغة قوتها 4.8 درجات على سلم ريختر، في إلحاق أضرار ببعض المباني وإصابة عدد من الأشخاص. كما وقع في الأيام نفسها زلزال سببه ثوران بركان إتنا، أعلى وأكثر براكين أوروبا نشاطا، فأرسل عمودا ضخما من الرماد في السماء ما أدى إلى إغلاق موقت لمطار كاتانيا على الساحل الشرقي لصقلية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية