التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 10:10

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد #خلدة باتجاه انفاق #المطار دون عوائق

منذ 3 ساعة 29 March، 2021
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