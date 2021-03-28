قالیباف: توقيع الوثيقة الاستراتيجية مع الصين عنصر مهم لانتاج القدرة

رأى رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف توقيع الوثيقة الاستراتيجية بين بلاده والصين “عنصرا مهما لانتاج القدرة”. وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الاحد أن “توقيع الوثيقة الاستراتيجية مع الصين عنصر مهم لانتاج القدرة في اطار النظرة الى آسيا واورآسيا وفق نهج السياسة الخارجية المتوازنة والمتمحورة حول الاقتصاد”، مضيفاً “للأسف فإن فرصاً مهمة قد ذهبت هدراً لغاية اليوم، والآن فإن تحويل الوثيقة الاستراتيجية الى تعاون استراتيجي بحاجة الى ارادة جادة لتحقيق مصالح اقتصادية للشعب الايراني العزيز”.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقعا امس السبت وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين للأعوام الـ 25 القادمة والتي تشمل مختلف المجالات وفي مقدمها السياسية والاقتصادية.

المصدر: فارس