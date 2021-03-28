مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث طعن بمدينة فانكوفر الكندية

أعلنت الشرطة الكندية أن “عدة أشخاص تعرضوا للطعن داخل إحدى المكتبات وبالقرب منها في مدينة فانكوفر، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح”. وقالت الشرطة، في تغريدة على “تويتر “، أنه تم إلقاء القبض على مشتبه به واحد في الحادث”، لافتة إلى أنه لم يعد هناك تهديد مستمر للعامة.

ولم تكشف السلطات عن تفاصيل عن الدافع المحتمل للاعتداء.

وبجسب موقع “روسيا اليوم”، فقد لقيت امرأة مصرعها وأصيب 6 أشخاص آخرين، في حادث طعن بشمال فانكوفر بكندا، بعد ظهر أمس السبت (بالتوقيت المحلي)، وفق ما أفادت به الشرطة، واصفة الحادثة بـ”الشنيعة”. وتم طعن الضحايا داخل وخارج “مكتبة لين فالي”، فيما تم استدعاء أول المستجيبين إلى مكان الحادث حوالي الساعة الـ13:45 (بالتوقيت المحلي)، كما تم استدعاء فريق التحقيق المختص في جرائم القتل.

وبثت قناة “سي تي في” شريط فيديو يظهر على ما يبدو اعتقال المشتبه به الذي بدا وكأنه يطعن نفسه في ساقه قبل أن ينهار ويحتجز من قبل ضباط الشرطة. ووفقًا لمتحدثة باسم خدمات الطوارئ الصحية الكندية، تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفيات، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل حول ظروفهم.

المصدر: سبوتنيك