النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادثة انهيار مبنى بمنطقة جسر #السويس في #القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 27 2021 - 12:08

النائب العام المصري يأمر بفتح تحقيق عاجل في حادثة انهيار مبنى بمنطقة جسر #السويس في #القاهرة

منذ 39 mins 27 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة