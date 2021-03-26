تصادم قطاري سكك حديدية في مصر وأنباء عن سقوط ضحايا

وقع تصادم بين قطاري سكك حديدية في مدينة طهطا بصعيد مصر، ظهر الجمعة، وتناقلت وسائل الإعلام أنباء عن سقوط ضحايا في الحادث. ونقل الموقع الإلكتروني لمؤسسة أخبار اليوم نبأ تصادم قطاري ركاب بمحطة قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج بصعيد مصر ظهر الجمعة.

وتلقى مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا أفاد فيه بوقوع حادث تصادم هائل بين القطارين ووجود متوفين جراء الحادث.

وأعلن مرفق إسعاف سوهاج الدفع بـ 49 سيارة إسعاف لموقع الحادث، وجاري نقل المصابين، كما أعلنت مستشفيات المحافظة رفع حالة الطوارئ لاستقبال المصابين والوفيات.

المصدر: سبوتنيك+روسيا اليوم