إريتريا توافق على سحب قواتها من إقليم تيغراي

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الجمعة، أن إريتريا وافقت على سحب قواتها من إقليم تيغراي الإثيوبي. وكتب أحمد في حسابه على تويتر “خلال محادثاتنا مع الرئيس [الإريتري] أسياس أفوركي في 26 آذار/مارس، خلال زيارتي لأسمرا [عاصمة إريتريا]، وافقت الحكومة الإريترية على سحب قواتها من الحدود الإثيوبية”.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن قوات الدفاع الوطني للبلاد ستتولى “فورًا” حماية المناطق الحدودية. ونوه رئيس الوزراء الإثيوبي إلى أن إثيوبيا وإريتريا ستواصلان تعزيز العلاقات الثنائية.

هذا واندلع في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قتال عنيف في إقليم تيغراي المتاخم للمثلث الرابط بين حدود إثيوبيا مع كل من السودان وإريتريا وذلك بعد توتر طويل بسبب خلافات حول الانتخابات المحلية واتهام الحكومة الإثيوبية مقاتلي تيغراي بمهاجمة قواعد للقوات الحكومية في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك