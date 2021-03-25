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March 25 2021 - 21:38

عكر نفت خبر عقد اجتماع لتفعيل حكومة تصريف الأعمال

منذ 36 mins 25 March، 2021
الوزيرة زينة عكر
لبنان

نفى المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الاعمال في لبنان زينة عكر في بيان له الخميس الخبر المتعلق بعقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الاعمال.

وقال البيان “يتم التداول بأخبار تشير الى ان الوزيرة عكر تعقد اجتماعا الكترونيا للوزراء، لذلك ينفي المكتب الاعلامي لنائبة رئيس الحكومة هذه الاخبار وأي كلام مزعوم عن مستجدات التأليف وعن إعادة تفعيل عمل الحكومة بعد رفض الرئيس دياب تفعيلها”.

واضاف البيان “الواقع هو أنه يتم عقد لقاءات بين الوزراء بشكل دائم للبحث في كيفية تسيير شؤون الناس وتنسيق العمل بين الوزارات، وذلك وفقا لما ينص عليه الدستور وضمن توجه الرئيس دياب والوزراء كافة”، وتابع “مع العلم ان الدستور يحمل الوزراء المسؤولية عن أعمالهم ومن البديهيات أن يعمل الوزراء وفق صلاحياتهم بما يخدم لبنان” .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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