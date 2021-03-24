بيونغ يانغ: فرض عقوبات أوروبية ضد كوريا الشمالية “استفزاز سياسي”

انتقدت بيونغ يانغ بشدة، اليوم الثلاثاء، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد كوريا الشمالية بسبب “انتهاك حقوق الإنسان” في هذا البلد.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية (الرسمية) عن متحدث باسم وزارة الخارجية لكوريا الشمالية قوله إن بلاده ترفض بقوة “العقوبات بسبب انتهاك حقوق الإنسان”. وأشار المتحدث إلى أن الممارسات من هذا النوع أصبحت “جزءا معتادا من السياسة العدائية” إزاء كوريا الشمالية، وأن حكومتها تعتبرها “استفزازا سياسيا سافرا هدفه التدخل في شؤون البلاد والنيل من سيادتها”.

ووصف المتحدث باسم الوزارة فرض عقوبات بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان “ستارا لممارسة الضغوط على دول أخرى”.

المصدر: وكالات