سعر ربطة الخبز يرتفع مجدداً – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 23:04

سعر ربطة الخبز يرتفع مجدداً

منذ 25 mins 23 March، 2021
الخبز في لبنان
لبنان

أسفت وزارة الاقتصاد والتجارة لعدم تشكيل الحكومة، مشيرةً الى أن هذا الأمر ادى الى انخفاض كبير بقيمة الليرة اللبنانية مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي ادى الى ارتفاع في اسعار المواد الأولية التي تدخل في انتاج ربطة الخبز.

ولفتت الى أنه استناداً الى سعر القمح في البورصة العالمية، وسعر المحروقات، ومنعاً للتوقف عن انتاج ربطة الخبز والمس بالأمن الغذائي، وبناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:

– ربطة حجم كبيــــر: وزن 960 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 3000 ليــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.
– ربطة حجم وســـط: زنة 445 غرام كحدٍ أدنى، بسعر 2000 ليــــــرة لبنانية كحدٍ أقصى.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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