الرئيس الأفغاني يجدد تمسكه بالانتخابات كسبيل وحيد لانتقال السلطة

جدد الرئيس الأفغاني أشرف غني الثلاثاء، تمسكه بالانتخابات كسبيل وحيد لانتقال السلطة، وذلك في ظل دعوات دولية للتوصل لخارطة طريق سياسية تفضي لتشكيل حكومة شاملة وحل النزاع مع حركة طالبان.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت اليوم بأن غني يعتزم خلال اجتماع مزمع في تركيا بين وفدي الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، اقتراح انتخابات رئاسية في غضون 6 أشهر، وذلك كاقتراح في مواجهة الطرح الأميركي الذي يدعو لحكومة انتقالية، وهو ما يرفضه غني.

ولكن مصدراً بالرئاسة الأفغانية أبلغ “سبوتنيك” أن “الرئيس، وخلال افتتاح جلسة البرلمان، أكد أن أي خطة خارجية أو فردية هي أمر مرفوض ولن تكون ذات جدوى”، مضيفا أن “نقل السلطة وتشكيل حكومة جديدة يكون عبر الانتخابات وفقط”. وأبدى استعداده، “في حال التوصل للسلام، ومن أجل السلام، إنهاء ولايته، ولكن عبر الانتخابات فقط، لا عبر أية طرق أخرى”.

وتابع المصدر أن الرئيس “لم يذكر شيئا عن خطة جديدة يتم طرحها على المشاركين في اجتماع تركيا”.

المصدر: سبوتنيك