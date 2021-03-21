مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 21-3-2021

ستُّ سنواتٍ من المواجهة، واليومَ ، هُدهدُ اليمنِ يأتينا بكلِّ نبأٍ سعيد..

ستُّ سنواتٍ يقاسي اليمنيونَ نيرانَ العدوانِ والصلَفَ السعودي، ولكنهم عبَروا الصعابَ وقلَبوا المعادلات، فكَسِبَت المنطقةُ على ايديهم مزيداً من الـمَنعةِ بوجهِ كلِّ احتلال ، كما فَعلت فلسطينُ ولبنانُ وسوريا والعراق .. وحيثما يَكُن مظلومٌ في العالمِ يكفي ان يَنظُرَ الى ابناءِ اليمنِ ليعلمَ كيف يُرَصُّ الصبرُ على الصبر.

اليوم، عرضَ الجيشُ اليمنيُ حصادَ صمودِه فسمِعنا طقطقةَ مفاصلِ محمد بن سلمان وصريرَ اسنانِ حلفائِه في العدوان، وما زِلنا نسمعُ صوتَ هزاتِ ارامكو التي يَسخُنُ الصفيحُ تحتَها بنيرانِ المسيَّراتِ والبالستي الدقيق. هذه الشركةُ التي هي عصبُ السعودي وشريانُ مالِه خسرت اربعةً واربعينَ في المئةِ من ارباحِها خلالَ العامِ 2020 ، وفي لعبةٍ مكشوفةٍ ورخيصةٍ بررت ارامكو تراجعَها باجتياحِ كورونا للعالم ، فاينَ اقرارُها بالخسائرِ الناجمةِ عن الهجماتِ اليمنية ، وعن تراجعِ سمعتِها الآمنةِ للاستثمار، وعن الاطاحةِ باكتتابِ الحصصِ فيها ، وعن تأرجح تصنيفِها الائتماني؟.

في لبنان، يُصنَّفُ يومُ الغدِ باليومِ الحساسِ حكومياً، والسببُ لقاءٌ مقررٌ يجمعُ رئيسَ الجمهوريةِ والرئيسَ المكلفَ في بعبدا ليستمعَ كلٌّ منهما للاخرِ مجدَداً حولَ معاييرِه للتاليف، في ظلِّ اتساعِ رُقعةِ المطالبينَ من بين القوى السياسيةِ بعدمِ الوقوفِ عندَ عددٍ محددٍ للحقائبِ حرصاً على الخروجِ مما يمرُ به لبنانُ من مآسٍ وازمات..

ومن بينِ العتمةِ المخيمةِ على وطنِنا ، يسطعُ الاملُ الدائمُ بالحياةِ في عيدِ الامّ الذي حاصرتهُ الظروفُ القاسيةُ ولكنها لم تقوَ على سلبِ معانيهِ ورسائلِه. فإلى كلِّ الامهاتِ التحيةُ لَكُنَّ في بيوتِكُن، في اعمالِكن، وفي كلِّ مجالاتِ الكفاحِ، وعندَ ضرائحِ ابنائكِنَ الشهداء ، وقربَ اَسرَّة ِاولادِكُنَ الجرحى والمرضى. في يومِكُن لنا طلبٌ وحيد: نرجوكُن أكثِرْنَ من الدعاءِ لهذا البلدِ فدعاؤكُنَّ سلاح، وصمودُكُنَّ بابٌ لنجاةِ الجميع ، ونعرفُ انكنَّ لا تَجزَعْنَ ، وانكنَ اذا أَمسَكْتُنَ بايدي احبابِكُنَّ يأمنونَ المخاوفَ ومُرَّ الحياة .. نرجُوكُنَ، اُنظُرنَ بعيونِنا ، وازْرَعنَ فينا الثباتَ والاطمئنانَ ، عسانا ننجو جميعاً..

المصدر: قناة المنار