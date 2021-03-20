محمد علي الحوثي: من صور الانتصار على العدوان هو استمرار التعليم باليمن

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن “جامعة صنعاء تمثل قلعة الشموخ والصبر والثبات في مواجهة العدوان”. واضاف ان “استمرار العملية التعليمية في الجامعة التي أراد لها العدوان أن تتوقف إحدى صور الانتصار والصمود والثبات”.

ولفت الحوثي السبت إلى انه “رغم ظروف العدوان والحصار، استمرت جامعة صنعاء في أداء مهامها الأكاديمية والتعليمية والإدارية بجهد وطني”، وأشار إلى “أهمية تسلح الأجيال بالعلم والمعرفة لمواجهة الفكر الوهابي الذي استهدف البلاد بقنابله وصواريخه وطائراته خدمة لأمريكا”، واضاف “لو كانت السعودية تحمل العلم الحقيقي عن الإسلام والمعلومة الصحيحة لما قصفت اليمن واستهدفت الجامعات والمدارس”.

المصدر: موقع انصار الله