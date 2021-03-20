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March 20 2021 - 14:16

إصابة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بكورونا بعد يومين من تلقيه اللقاح

منذ 24 mins 20 March، 2021
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أخبار دولية - باكستان

أعلن وزير الصحة الباكستاني فيصل سلطان السبت، إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، وذلك بعد يومين من تلقيه جرعة تطعيم ضد الفيروس. وقال سلطان، في تغريدة على “تويتر” إن “الفحوص أثبتت إصابة رئيس الوزراء عمران خان بفيروس كورونا”، مشيرا إلى أن خان “عزل نفسه في المنزل”.

وتلقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان (68 عاما) يوم الخميس الماضي، جرعة من لقاح “سينوفارم”، الصيني بعد انطلاق عملية التطعيم في البلاد، والتي يحصل فيها من تجاوزت أعمارهم 60 عاما على اللقاح.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان حتى الآن 623135 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 13799 حالة.

المصدر: سبوتنيك

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