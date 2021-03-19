الاتحاد الأوروبي يؤكد ضرورة تخفيض التصعيد في منطقة البحر المتوسط

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الجمعة، خلال اجتماع عبر الفيديو مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على “أهمية خفض التصعيد في شرقي البحر المتوسط، بهدف تعزيز الثقة المتبادلة وتحسين العلاقات الأوروبية التركية”، مشيران إلى عزمهما القيام بزيارة رسمية إلى أنقرة عقب انعقاد قمة لقادة الدول الأوروبية الأسبوع القادم.

وجاء في بيان صحفي الجمعة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأوروبي “عقد اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو، بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال مع رئيس تركيا رجب طيب أردوغان”.

وأضاف البيان “تم بحث الوضع في شرقي البحر المتوسط، ومحادثات التسوية القبرصية المقبلة، وأيضا العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا”. وذكر البيان الصحفي على الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي “تبادل الرؤساء وجهات النظر حول وضع اللاجئين السوريين المستضافين في تركيا، والوضع في ليبيا وسوريا. ورجح رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، القيام بزيارة محتملة إلى تركيا في أعقاب اجتماعات المجلس الأوروبي في شهر أذار/مارس”.

المصدر: سبوتنيك