السيد نصر الله: نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا وعن واجبنا وعندما نصل الى جوع حقيقي في البلد ولن نستطيع تطبيق بعض الخطوات عبر الدولة وقتها سنتحرك ولن اعلن الآن عن هذه الخطوات – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2021 - 23:48

السيد نصر الله: نحن لن نتخلى عن مسؤولياتنا وعن واجبنا وعندما نصل الى جوع حقيقي في البلد ولن نستطيع تطبيق بعض الخطوات عبر الدولة وقتها سنتحرك ولن اعلن الآن عن هذه الخطوات

منذ 2 ساعة 18 March، 2021
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