البرازيل تسجل رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا سجل خلال اليوم الماضي رقما قياسيا بلغ 2841 حالة، ما رفع الإجمالي إلى 282127.

ورصد أيضا ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة بنحو 83926 حالة، ووصل الرقم المجمل إلى 11603.535، ولكل 100 ألف نسمة بلغ عدد الإصابات 5521 حالة، و134 حالة وفاة، فيما سجل في الإجمالي تعافي أكثر من 10.2 مليون مريض.

وكان سجل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 500.7 ألف حالة إصابة جديدة بالعدوى، وأكثر من 12.7 ألف حالة وفاة في البلاد. وسجلت هذه المؤشرات مستويات قياسية للأسبوع الثاني على التوالي على مدى فترة الوباء بكاملها في البلاد.

وأفيد في 12 مارس بأن سلطات ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية قررت فرض حظر تجول بسبب انتشار “كوفيد – 19” في البلاد. ويسري الحظر على تجمع المواطنين في الشوارع، والتجارة على الأرصفة، وكذلك محلات المأكولات.

وكان وزير الصحة البرازيلي السابق، لويس إنريكي مانديتا، قد أعرب في 28 يناير عن رأي مفاده أن تصرفات السلطات البرازيلية قد تؤدي إلى جعل الطفرة البرازيلية الجديدة لكورونا تتسبب في “وباء هائل” في البلاد.

ولفت إلى أنه فيما يقطع العالم بأسره الرحلات الجوية إلى البرازيل، في البلاد “كل شيء مفتوح تماما”، ويتم نقل المرضى إلى مختلف الولايات، “من دون إقامة أطواق للسلامة البيولوجية”.

المصدر: روسيا اليوم