عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 17 آذار 2021

العناوين

الأخبار :

سعر الدولار يتسارع نحو 15 ألف ليرة خطّة السلطة: تضخّم يأكل الأخضر واليابس

سياسة سلامة: الأرض المحروقة

‫رئيس الجمهوريّة لن يسمح بتكرار تجربة فؤاد السنيورة مع إميل لحود: حملة الضغوط القصوى لإحراج عون

التدقيق الجنائي حبيس مراسلات لا تنتهي!

رهان انقلاب المعادلة في مأرب يتبدّد: واشنطن تستعدّ لتقديم تنازلات

«ميثاق شرف» بين الفصائل: حظوظ إجراء الانتخابات تتعزّز

عودة الغضب إلى الشارع الاردني: هتافات ضدّ الملك والنهج الاقتصادي

البناء :

حملة أميركيّة أوروبيّة على سورية في ‏الذكرى العاشرة لحربهم… والاحتلال ‏يترجمها غارات

حزب الله من موسكو: ضغوط تستهدف المقاومة… ولتسريع حكومة برئاسة ‏الحريري

تضارب المعلومات الرسميّة حول الدعم… وسلفة مجزأة للكهرباء… ‏والاستعصاء مستمر

الديار :

لبنان في الفوضى العارمة: المحال والمحطات تقفل أبوابها والأفران ‏والمستشفيات على الطريق المخاوف من انفجار أمني تتعاظم…

اجراءات أمنية مشددة لحماية المقار ‏الرسمية والسياسيين ‏”اللجان” تمول الكهرباء من أموال المودعين..

سعر الصرف يتجاوز ‏الـ15 ألفا والحكومة تخطط لزيادة الأسعار تدريجيا

اللواء :

الإنهيار الشامل: سباق بين الحكومة والفوضى‎!‎

ضغط روسي لتسريع التأليف..

رؤساء الحكومات لدعم مبادرة الراعي دولياً

الجمهورية :

العقدة: عون وباسيل لا يريدان ‏الحريري.. والدولار يرتفع والكارثة تقترب

النهار :

فتنة الدولار… لبنان بلا دولة

الأنباء :

جنون هستيري للدولار وابتزاز مستمر في الكهرباء والناس تبحث عن الأكل الحكومة وإلا… إنها الهاوية

الاسرار

البناء‎

قال مصدر نيابي إن ما جرى في سلفة الكهرباء سيتكرّر في مجالات الدعم الأخرى التي ستتضاءل نسبتها وحجم ‏تغطيتها انطلاقاً من المحروقات وصولاً للسلع الغذائيّة والدواء، بحيث يتم تمويل مجزأ للائحة ضيقة يتم دعمها ‏بنسبة لا تزيد عن الـ 50‏‎%.

تقول مصادر أمنية إن القيادة العسكريّة الأميركيّة العليا تسعى لإنشاء منظومة إنذار واستطلاع مبكر على المتوسط ‏توازن فعاليّة نشر منظومة الـ أس 400 الروسية في سورية وتركيا وتضمّ المنظومة الأميركيّة دول منتدى الغاز ‏الذي ترعاه واشنطن (مصر وقبرص واليونان و”إسرائيل” ) وتسعى واشنطن لضمّ لبنان إليه‎.‎

اللواء

‎

تبيّن أن سعر طعم الاسترازنينكا زهيد جداً بالقياس إلى أسعار طعومات أخرى، وهذا ما أخّر المعنيين لعقد صفقة ‏استيراده‎.

كشف محاورون لقطب وسطي، مدى انزعاجه مما يجري في البلد، واستعداده للذهاب بعيداً في التسوية‎.‎

نداء الوطن

تشهد دائرة التحقيق في بيروت تدخلات سياسية للملمة الملف القضائي حول فضيحة البواخر، في ‏ظل الخشية من توسع التحقيق ليصل إلى أسماء وزارية متورطة في العمولات والتحويلات المالية ‏التي حصلت خلال العام 2012 تزامناً مع توقيع العقد مع الشركة المتعهدة‎.‎

توقع مصدر متابع لملف تشكيل الحكومة الإفراج عن التشكيلة الحكومية بصورة مفاجئة‎.‎

يردد المعنيون أنّ الانتخابات الفرعية التي تمت الدعوة اليها في أيار المقبل تواجه صعوبات في ‏تطبيق القانون الانتخابي في دائرة المتن، حيث يُخشى أن تؤدي المنافسة بين عدة لوائح يتضمن كل ‏منها ثلاثة مرشحين، إلى عدم تحقيق أي منها الحاصل الانتخابي‎.‎

الجمهورية

تجزم أوساط واسعة الإطلاع أن سعر الدولار حالياً هو سعر سياسي وهو يستخدم في ‏معركة الضغط المتبادل بين الأفرقاء أما سعره الحقيقي فهو خمسة آلاف ليرة لبنانية.‏

‏ ‏

حصل نقاش حاد بين مسؤول ووزير حول فتح إعتماد لشركة بريطانية تم تكليفها بنقل ‏مواد خطرة من المرفأ.‏

‏ ‏

لاحظت مصادر دبلوماسية أن السعي الروسي لإعادة سوريا الى الحضن العربي ‏بتجاوب خليجي ووجه بتشدّد أوروبي ورفض أميركي.‏

الأنباء

مواقف عالية النبرة عادت لتصدر عن مسؤولين في دولة كبرى توحي بأن الخطاب تجاه ملف لبناني لا يزال على ‏تصلّبه‎.‎

خلاف كبير داخل قطاع حيوي حول قرار مالي مهم يجب اتخاذه في نهاية الشهر الجاري‎.‎

النهار

يقول مرجع رئاسي ان الجولات والزيارات الخارجية لا تؤلف حكومة ولا تنقذ البلد لان الحل في مكان اخر ‏داخلي‎.‎

يتمهل رئيس حزب مسيحي في عقد مؤتمر صحافي إلى حين تبلور الصورة في الأيام المقبلة، حيث يكشف عن ‏تطورات مرتقبة‎.‎

يقول مسؤول سياسي ان عدد الذين نزلوا في الايام الاخيرة إلى الشارع لا يتجاوز عددهم الخمس مئة شخص‎.‎

كثرت التساؤلات حول خروج أحد نواب تيار سياسي بارز عن قرار كتلته والتصويت ضد سلفة الخزينة لوزارة ‏الطاقة‎.‎

المصدر: صحف