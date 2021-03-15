القاضية عون تستمع الى محامي “متحدون ضد الفساد” بشأن دعوى اتهامهم رياض سلامة وصرافين ومصارف بتحويل مبالغ ضخمة وكبيرة الى الخارج

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تستمع الى مجموعة من “محامون متحدون ضد الفساد” في مكتبها في قصر العدل في بعبدا، وهم في صدد رفع دعوى على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعدد من الصرافين والمصارف واتهامهم بتحويل مبالغ ضخمة وكبيرة من الاموال الى خارج لبنان.

واكد المحامي رامي عليق ” ان الاجتماع مع القاضية غادة عون “مهم جدا ونأمل ان تتوضح الصورة ومتابعة التحقيقات في ملف الصيارفة وحاكم المصرف المركزي واخرين “المسؤولين عن تدهور قيمة النقد الوطني في هذا الشكل”.

وكانت القوى الامنية فرضت طوقا امنيا محكما حول قصر عدل بعبدا .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام