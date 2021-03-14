النائب خريس:الواقع المأزوم ليس لعبة سياسية إنما متاجرة بحياة الناس ولقمة عيشهم

رأى عضو المكتب السياسي ل”حركة أمل” النائب علي خريس خلال وضعه أكاليل وتلاوة سورة الفاتحة على أضرحة شهداء بلدة بدياس في أرزي، بدعوة من “حركة امل” في بدياس، وفي حضور عضو قيادة الحركة في إقليم جبل عامل صدر داود وأعضاء شعبتي “حركة أمل” في بدياس وعدلون، أن “الواقع اللبناني المأزوم ليس لعبة سياسية فحسب انما متاجرة بحياة الناس ولقمة عيشهم، والقضاء على أحلام الأجيال الصاعدة ومستقبلها، وإن الحلول المطلوبة هي تشكيل الحكومة والتزام المبادرة الفرنسية التي تلتقي مع مبادرة الرئيس نبيه بري”.

واعتبر أن “الشهداء مشعل منير في التاريخ والحاضر والمستقبل، ولن تكون البوصلة صحيحة ان لم يكن اتجاهنا الى الشهداء”.

وأضاف: “إن الدماء التي سالت على أرض الجنوب كانت من أجل كل لبنان والعالم، لان نصرة الحق في كل المراحل هي من الواجب العقائدي والحركي”.

بدوره وضع داود والحضور إكليل ورد على أضرحة شهداء “حركة امل” في بلدة عدلون الذين استشهدوا في مجزرة الزرارية، مشددا في كلمته على “الاقتداء بالشهداء الذين زينوا تاريخنا بأكاليل الغار والمجد والنصر، وهم الرصيد الكبير الذي لا يصرف الا في مواقف العزة والكرامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام