التحكم المروري: جميع الطرقات سالكة ضمن بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 13:08
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التحكم المروري: جميع الطرقات سالكة ضمن بيروت
منذ 19 mins
14 March، 2021
التعليقات
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باسيل: “التيار” عانى ظلما بسبب سياساته باستعادة الحقوق من الخارج وفي الداخل ورفض التوطين
باسيل: ان سياسة التيار بكل مفاصلها لا يمكن ان تقوم الاّ على أساس وطني يطال مصالح وحقوق كل اللبنانيين، وعلى أساس كياني يحفظ الوطن بصيغته وميثاقه ويؤمّن حقوق كل مكوّناته في الشراكة الكاملة
باسيل: لقد عانى التيار ظلماً كبيراً جرّاء اتهامه زوراً بما ليس هو فيه، وذلك بسبب سياساته في استعادة الحقوق من الخارج وفي الداخل، ورفض التوطين ومحاربة الفساد والخروج عن الرتابة التي عانت منها حياتنا الوطنية، وكسر قيودها
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