باسيل: يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد.. في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 13:08

باسيل: يعمل التيار على تحقيق إصلاحات بنيويّة في النظام على كافة الصعد.. في النظام الإقتصادي بما ينقله من الريع الى الإنتاج، في النظام النقدي من خلال سياسة تخفيض الفوائد

منذ 25 mins 14 March، 2021
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