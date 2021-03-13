وزير الصحة الأردني يعلن استقالته بعد وفاة عدد من مرضى كورونا في مستشفى السلط جراء انقطاع الأوكسجين – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 13:58
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وزير الصحة الأردني يعلن استقالته بعد وفاة عدد من مرضى كورونا في مستشفى السلط جراء انقطاع الأوكسجين
منذ 1 ساعة
13 March، 2021
الاردن
مرضى كورونا
مستشفى السلط
وزير الصحة الأردني
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