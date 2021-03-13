عدد من الشبان يقطعون الطريق في ساحة النجمة في صيدا بالاطارات المشتعلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2021 - 00:46

عدد من الشبان يقطعون الطريق في ساحة النجمة في صيدا بالاطارات المشتعلة

منذ 1 ساعة 12 March، 2021
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