شركة يابانية تجني 33 مليار دولار في لحظات

جنت مجموعة “سوفت بنك” اليابانية، مليارات الدولارات من أرباح غير محققة من أولى جلسات تداول سهم شركة التجارة الإلكترونية الأكبر في كوريا الجنوبية “كوبانج”.

وارتفعت قيمة سهم “كوبانج” بنسبة 81 بالمئة فوق سعر طرحها، بمجرد بدء التداول عليه في أول جلسة له في بورصة نيويورك اليوم الخميس، وبعد أن جمعت الشركة 4.6 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي تشهده سوق الأسهم الأمريكية هذا العام.

دفعت “سوفت بنك” نحو 3 مليارات دولار مقابل حصة تبلغ 37% في الشركة، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة على عملية جمع التمويل التي جرت في وقت سابق، مما يعني تحقيقها 33 مليار دولار ربحا إذا لم ينزل سعر السهم، بحسب الوكالة.

نجاح “كوبانج” المبهر بسوق الأسهم سيكون تطورا محل ترحيب للمجموعة اليابانية، التي تعاني في ظل انهيار قيمة استثمارات بمليارات الدولارات في شركة “جرينسيل كابيتال” البريطانية الناشئة والمتخصصة في تمويل سلاسل الإمداد.

أعلنت المجموعة اليابانية الشهر الماضي ارتفاع صافي ربح الربع الثالث لأكثر من 20 مثلا بفضل تعاف في صندوق رؤية، الشهير باستثماراته المبكرة في “أوبر” وقصص نجاح أخرى بقطاع التكنولوجيا.

المصدر: سبوتنيك