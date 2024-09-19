رويترز تنقل عن شركة آيكوم اليابانية أنّها تجري تحقيقا في تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2024 - 06:30
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المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد عبد المنعم جمال عبد المنعم "ملاك" مواليد 2008 من بلدة عيترون
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد حافظ حسين علي ملحم "ابو صالح" مواليد 1976- بلدة قبريخا
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي حسني زعيتر "أبو طالب" مواليد 1999 من بلدة حدث بعلبك
المقاومة الاسلامية تزف الشهيد على طريق القدس المجاهد علي فواز الحاج حسن "علي الكرار" مواليد 1991 من بلدة شعت في البقاع
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رويترز تنقل عن شركة آيكوم اليابانية أنّها تجري تحقيقا في تقارير عن انفجار أجهزة اتصال لاسلكية للإرسال والاستقبال تحمل شعار الشركة في لبنان
منذ 2 ساعة
19 September، 2024
عاجل
اليابان
شركة ايكوم
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