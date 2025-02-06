بوتين يؤكد على أهمية أساليب الحرب الإلكترونية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن “الحرب الإلكترونية مجال مهم للغاية”.

وقال بوتين خلال حديثه مع الفائزين بجوائز العلوم والابتكار للعلماء الشباب في روسيا لعام 2024 الخميس إن “الحرب الإلكترونية مجال مهم للغاية اليوم. وقد ذكرتم للتو تطوير تقنيات المستقبل”، وتابع “أنا لست متخصصا في هذا المجال، ولكن استنادا إلى ما نراه في حياتنا، أرى أن المستقبل يبدأ الآن”.

وأضاف بوتين أن “فعالية الحرب الإلكترونية ترتبط بشكل مباشر بتقليل الخسائر”، وأوضح أنه “إذا كنا نتحدث عن الحرب الإلكترونية فيما يتعلق بقضايا الأمن وهو ما ينطبق هنا، فإن نتائج عملكم تؤثر بشكل مباشر على تقليل الخسائر”، وتابع “هذا مرتبط بذلك مباشرة ويعتمد عليه تماما”.

الجدير ذكره أن روسيا تُعتبر واحدة من الدول الرائدة في تطوير وتصنيع أنظمة الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي، حيث تمتلك ترسانة متقدمة من الأسلحة والتقنيات التي تُستخدم في الصراعات الحديثة.

وتعتبر منظومات “كراسوخا-4، وليوشوك، وريبلانت-1، ومورمانسك-بي إن، وليير-3” أهم أساليب الحرب الإلكترونية المستخدمة في التصدي لهجمات الطائرات المسيرة والتشويش على الاتصالات العسكرية للقوات المعادية.

المصدر: روسيا اليوم