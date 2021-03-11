“إنستغرام لايت” في 170 دولة

أطلقت شركة “فيسبوك نسخة “مصغرة” من تطبيق “إنستغرام” في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت، استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

وستكون “إنستغرام لايت” متوفرة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل “أندرويد” وتحتاج إلى نطاق ترددي أقل من النسخة التقليدية.

وتحتاج النسخة المصغرة إلى مساحة اثنين ميغابايت فحسب، مقارنة بـ30 ميغابايت للتطبيق الأصلي، ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استعمال الخدمة.

وقال تساح هدار، مدير إدارة الإنتاج في “فيسبوك” بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لوكالة رويترز، “هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة لهذه النسخة”.

وأضاف “إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة، فإنها لن تنفد عند استعمالك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة ذاته الذي يتيحه إنستغرام”، وأوضح أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى “خطوة على الطريق”.

وكانت شركة “فيسبوك” طرحت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم ذاته، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.

المصدر: الاندبندنت