مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب لنزع وكالة الرئيس المكلف – موقع قناة المنار – لبنان
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March 9 2021 - 17:02

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما يروج عن رسالة رئاسية الى مجلس النواب لنزع وكالة الرئيس المكلف

منذ 35 mins 9 March، 2021
مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
لبنان

صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:

“تتناقل وسائل ومواقع إعلامية عن “وكالة الانباء المركزية” خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب “لنزع الوكالة” من الرئيس المكلف سعد الحريري “بسبب فشله في التشكيل” الخ..
ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اذ ينفي هذا الخبر نفيا قاطعا فانه يدرجه في سياق الاخبار المختلقة والتي لا أساس لها من الصحة التي تتعمد وسائل إعلامية معينة ترويجها على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها مكتب الاعلام للكف عن تسريب مثل هذه الأكاذيب والعودة اليه في كل ما يخص اخبار رئيس الجمهورية ومواقفه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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