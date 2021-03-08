الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان اليوم الاثنين غائماً جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا خصوصا شمال البلاد ويتشكل الضباب على المرتفعات.

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يتحول الى دافىء يوم الأربعاء ومن ثم الى متقلب وماطر أحيانا اعتبارا من يوم الخميس.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة، يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ويتكون ضباب محلي على المرتفعات خلال الليل.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملموس في درجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية ويتكون ضباب كثيف على المرتفعات.

-درجات الحرارة المتوقعة تتراوح : على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 6 الى 18 درجة، في الداخل من 3 الى 22 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 15و 30 كم/س.

– الانقشاع: متوسط اجمالا يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 75%.

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 19 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية