محمد البخيتي للمنار: عملية توازن الردع السادسة هي من أكبر عمليات الرد على العدوان في العمق السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 7 2021 - 23:14

محمد البخيتي للمنار: عملية توازن الردع السادسة هي من أكبر عمليات الرد على العدوان في العمق السعودي

منذ 60 mins 7 March، 2021
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