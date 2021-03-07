عملية توازن الردع السادسة.. القوات المسلحة اليمنية تستهدف شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية بالدمام وعسير وجيزان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اطلاق عملية توازن الردع السادسة والتي استهدفت بالصواريخ الباليستية والطيران المسير العمق السعودي.

وقال العميد يحي سريع المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، في بيان مقتضب مساء اليوم الأحد، “بعون الله تمكنت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير من تنفيذ عملية هجومية واسعة بـ 14 طائرة مسيرة و8 صواريخ باليستية”.

وأضاف من بين الطائرات المسيرة والصواريخ في العملية الهجومية الواسعة 10 طائرات مسيرة من نوع صماد3 وصاروخ ذوالفقار.

وأشار العميد سريع الى ان عملية توازن الردع السادسة استهدفت شركة أرامكو في ميناء رأس التنورة وأهدافا عسكرية أخرى بمنطقة الدمام، إضافة الى مواقع عسكرية أخرى في عسير وجيزان بـ 4 طائرات مسيرة من نوع قاصف 2k و7 صواريخ من نوع بدر محققة إصابة دقيقة.

واكد بيان القوات المسلحة اليمنية أن عملية توازن الردع السادسة تندرج في إطار الحق الطبيعي والمشروع في الرد على تصعيد العدوان وحصاره الشامل.

وتوعد البيان النظام السعودي بعمليات موجعة ومؤلمة طالما استمر في عدوانه وحصاره على اليمن.

المصدر: موقع المنار