مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: المواقف التي تصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث وهذا حقهم الطبيعي انطلاقاً من مواقعهم السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 6 2021 - 13:54

مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية: المواقف التي تصدر عن عدد من رؤساء الكتل النيابية تعكس وجهات نظرهم هم من الأحداث وهذا حقهم الطبيعي انطلاقاً من مواقعهم السياسية

منذ 11 mins 6 March، 2021
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