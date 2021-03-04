“تجمع العلماء”: للاسراع بتشكيل الحكومة ولملاحقة رياض سلامة امام القضاء

نوه “تجمع العلماء المسلمين” في لبنان الخميس “باستدعاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لسؤاله عن سبب التصاعد الدراماتيكي للدولار الأميركي أمام الليرة اللبنانية”.

ولفت التجمع الى أن “هذه الخطوة تحتاج إلى ما بعدها وهي أن يتحرك القضاء والنيابة العامة المالية لملاحقة الموضوع ومحاكمة حاكم مصرف لبنان على ارتكاباته التي أدت إلى الوضع المأساوي الذي نعيشه”.

وطالب التجمع “رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب بمتابعة الشؤون الحياتية اليومية، ولعل أهم الأمور التي يجب عليه القيام بها هي تأمين استمرار الدعم للمواد الضرورية وملاحقة من يعمل على تخزين المواد المدعومة”، ودعا “رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سعد الحريري بالإسراع في تشكيل الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام