محافظ النبطية دعا البلديات لاتخاذ العديد من الخطوات بمواجهة تفشي كورونا

وجه محافظ النبطية بالتكليف حسن فقيه الثلاثاء تعميما الى بلديات محافظة النبطية حول مواجهة تفشي وباء كورونا والتلقيح ضده.

وقال التعميم “إنطلاقا من دوركم الأساسي والفعال منذ بدء إنتشار وتفشي وباء كورونا حتى اليوم، ومواكبة للنداءات المتكررة الصادرة عن وزارة الصحة العامة وكل الجهات المعنية، في ما يتعلق بحملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وضرورة الوصول الى تلقيح العدد الكافي من المواطنين للحصول على المناعة المطلوبة”، وتابع “حيث ان محافظة النبطية سجلت اعدادا متدنية للمسجلين على منصة التلقيح الرسمية”.

وطلب التعميم “إتخاذ ما يلزم من اجراءات لحث الأهالي وتشجيعهم على ضرورة التسجيل على منصة التلقيح، عبر إقامة حملات التوعية”، ودعا “لتقديم العون اللازم لا سيما للأهالي غير القادرين على التسجيل، عبر خلية الأزمة في كل بلدية أو عبر تعيين لجان ومتطوعين لهذه الغاية تحت اشراف البلدية المباشر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام